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Общество

Передача МЧС личных данных абонентов — нарушение прав человека

Член СДПК Ирина Карамушкина выступила с предложением — для оперативного принятия решений операторам государственной дежурно-диспетчерской службы «112» МЧС предоставить возможность получать от сотовых компаний данные о местонахождении мобильных устройств.

Юрист Канатбек Азиз прокомментировал ИА «24.kg» инициативу народного избранника, назвав ее незаконной и нарушающей права человека. «Более того, в проекте закона указано, что наличие персональных данных абонентов сотовой связи поможет оперативно реагировать и выявлять ложные вызовы о заложенной бомбе, например», — сказал Канатбек Азиз.

МЧС не занимается оперативно-разыскной деятельностью. Во-вторых, когда поступает звонок о бомбе, его сразу же отслеживают ГКНБ и 10-е управление МВД.

Канатбек Азиз

Он добавил, что сотовые компании не имеют права передавать личные данные своих абонентов. В противном случае можно подать на них в суд. «И еще такой момент, технологии шагнули так далеко, что с твоего номера можно сделать звонок, не имея под рукой твоего телефона. Есть специальные компьютерные программы для этого», — подчеркнул Канатбек Азиз.

Так что передавать в какую-то диспетчерскую службу контактные данные абонентов мобильных операторов просто незаконно и очень опасно.

Канатбек Азиз

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