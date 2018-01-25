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Общество

Дольщики «Иска строй» возмущены затягиванием судебного процесса по делу Сариева

В Ленинском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по делу генерального директора строительной компании «Иска строй» Нарынбека Сариева, обвиняемого в мошенничестве. Сегодня его отложили в связи с заменой адвоката подсудимого.

В дело вступил адвокат Абаз Мамбетакунов и попросил судью Алмазбека Джоошбекова предоставить ему время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Потерпевшие выразили недовольство частой сменой адвокатов подсудимого и затягиванием начала судебного процесса.

Процесс продолжится 8 февраля.

Нарынбек Сариев проходит по 12 эпизодам уголовного дела по статье 166 (мошенничество) УК КР. В настоящее время он содержится в СИЗО-1.

В октябре в отношении директора строительной компании «Иска строй» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил подозреваемого под стражу.
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