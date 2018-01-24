Вдова и студентка могут остаться на улице. Бишкекская схема отъема жилья

В Межрайонном суде Бишкека два года идет тяжба по иску микрокредитной компании «Фольк». Ее руководство требует взыскать по суду долги с заемщиков на общую сумму 100 миллионов сомов.

Ответчики заявляют о махинациях со стороны директора «Фольк» Оксаны Ткач и ее подруги Рано Ханданбаевой. Платить они отказываются. Мотивируют тем, что, во-первых, нет таких денег, а во-вторых, кредиты на себя оформить их просила Рано. Она же обещала исправно выплачивать по ним проценты.

Схема проста. Рано предлагала доверчивым людям на время, то есть на два-три месяца, отдать ей документы на квартиру и стать залогодателями в банках, микрокредитных компаниях, у частных лиц. Кредит под их квартиры получала сама.

Хитрая кредитная схема

«Всего нас около 20 человек. Рано выходила на нас через разных людей, с которыми мы хорошо знакомы. Меня уговорила моя подруга. Дело было в 2014 году, я только родила. Мой муж умер. Я осталась без денег. Моя приятельница свела меня с Рано. Та предложила взять кредит в «Фолке», но сказала, что сама его будет выплачивать, мол, деньги нужны ей самой, но она брать уже кредиты не может», — рассказала ИА «24.kg» одна из заемщиков Светлана Морозова.

«Я ей поверила. Мне же сказали, что я выступлю только как поручитель. Рано мне обещала помогать материально, вещи ребенку покупать, продукты. Я слышала, что других моих друзей по несчастью Рано как-то благодарила, но как именно, мне неизвестно», — продолжила женщина.

Светлана Морозова даже не читала договор, который подписала, и была крайне удивлена, когда обнаружилось, что она не поручитель Рано Ханданбаевой, а основной заемщик и кредит ей выдан под залог квартиры.

Квартира, где женщина проживает с мамой и малышом, расположена в типовой хрущевке. «Я заложила ее, чтобы Рано могла получить кредит. Она же обещала стабильно платить по нему проценты и погасить в срок. Конечно, для меня было шоком, когда ко мне пришел судебный исполнитель», — говорит Светлана Морозова.

Она сохранила расписку от Рано, как и все остальные заемщики. Потом записывала на диктофон все разговоры с «благодетельницей» и ее обещания решить вопрос в кратчайшие сроки и закрыть долг перед компанией.

Но суд документы и записи не учел. «Более того, Оксана Ткач заявляет, что деньги брала лично я, и я должна платить, мол, у меня бизнес», — плачет Светлана.

Еще печальные истории

Рассказала свою историю ИА «24.kg» изаемщик Жазгуль Темирова. Она студентка, то есть по закону не могла брать кредит и выступать поручителем. Как МКК «Фольк» оформила с ней договор — непонятно.

«Я, как и Светлана, жертва Рано. Она меня нашла через мою тетю. Уговорила оформить кредит, обещала платить своевременно. Мне пришлось заложить свою жилплощадь. Но потом мне принесли повестку в суд. Я не ожидала такого поворота событий. Пыталась связаться с Рано, но то у нее телефон отключен, то она в больнице, трубку берет какая-то незнакомая женщина», — посетовала Жазгуль.

Умут Орозбек кызы четыре года живет в России, где работает в салоне красоты. В 2014 году она также заплатила за «помощь» Рано своей квартирой. Девушка рассказала, что с Рано ее свела постоянная клиентка. Рано убедила Умут, что находится в дружеских отношениях с Оксаной Ткач и поэтому Умут может безбоязненно взять кредит в «Фольк» под залог жилья.

«Она мне говорила, что проблем не будет. Более того, уверяла, что тоже внесла залог. Мол, у нее контейнеры и товар на базаре. Я уехала в 2015 году в Россию, а в 2016-м начался этот кошмар. Мне позвонила сестра и сказала, что пришли судебные приставы и намериваются отобрать квартиру. Более того, на меня Ткач подала суд, чтобы взыскать долг по кредиту. Хотя она же консультировала меня, когда мы пришли с Рано в ее фирму, и уверяла, что задержек по погашению не будет. Мол, Рано — очень добросовестный плательщик. В итоге я должна фирме более трех миллионов сомов, еще и квартиру в Бишкеке рискую потерять», — рассказала Умут Орозбек кызы и добавила, что Рано как в воду канула.

Корреспондент ИА «24.kg» пыталась получить комментарий у Рано Ханданбаевой. Но абонент все время отключен или недоступен. В суд дама не приходит.

Понимая, что уладить спор миром не получится, заемщики обратились в милицию, требуя возбудить уголовное дело в отношении их «покровительницы», но в УВД Первомайского района и ГУВД им отказали, объяснив тем, что люди добровольно брали кредиты. На всех договорах с МКК о выдаче займа стоят подписи заявителей, а не роспись Рано Ханданбаевой.

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Что касается самой Рано Ханданбаевой, она уже становилась героиней скандальных публикаций в местных СМИ.

В 2011 году Бишкекский городской суд признал бизнес—леди мошенницей. Рано Ханданбаева получила шесть лет с отбыванием срока наказания в колонии-поселении. Спустя два года она была на свободе.

В приговоре не было ни слова о материальной ответственности подсудимой. То есть ее признали виновной в махинациях, но ущерба в пользу потерпевших суд с нее не взыскал.

Юрист Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg», что Фемида может вынести решение в пользу заемщиков только в том случае, если удастся доказать, что договоры с МКК «Фольк» заключены с нарушениями.

— Считается ли нарушением со стороны МКК «Фолк» заключение сделки с матерью-одиночкой или студентом? Разве компания не должно проверять платежеспособность заемщиков?

— Нет. Если это не прописано во внутреннем уставе фирмы-кредитора или в инструкции. Доказать, что на этих людей оказывалось давление, тоже чрезвычайно сложно. Тут слово выдающего заем против слова того, кто его получил.

Вероятнее всего, процесс по иску МКК нынешние «клиенты» проиграют. Потерпевшие сами подписывали договоры и соглашения, лично получали деньги. Никакого заблуждения, а значит, и мошенничества не было, — отметил юрист.