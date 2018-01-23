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Общество

Кыргызстан впервые за 20 лет посетил Всемирный экономический форум

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков выступил с речью на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

В работе сессии приняли участие представители крупнейших мировых компаний − Microsoft, HP, UPS.

Сапар Исаков отметил, что Кыргызстан стал первой в Центральной Азии страной, вступившей в международную инициативу «Открытое правительство». По его словам, быть первыми в регионе, присоединившимися к инициативе, большая честь, но также и большая ответственность.

Кыргызстан не был представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 1998 года.
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