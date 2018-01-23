10 миллионов на баннеры. Мэрия Бишкека готовится к праздникам

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило тендер на оформление столицы к праздникам. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На изготовление панно для праздничного оформления Бишкека и непредвиденных мероприятий республиканского и городского значения 2018 года выделено 10 миллионов сомов.

В смету расходов заложено изготовление баннеров к Международному женскому дню, Ноорузу, 140-летию Бишкека, Дню Победы, Дню матери, Международному дню защиты детей, Дню независимости, Играм кочевников, Новому году. Учтены также расходы по демонтажу.

Кроме того, в смету внесено 24 тысячи сомов на непредвиденные мероприятия.