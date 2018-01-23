Суд отправил сотрудников клуба «Гараж» в СИЗО

Четверым из шести задержанных сотрудников ночного клуба «Гараж-312» суд избрал меру пресечения. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

По их данным, подозреваемых в распространении наркотиков отправили на два месяца в СИЗО.

«В числе тех, кому вчера избрали меру пресчения, — владелец клуба 39-летний Б. Е., двое барменов и арт-ведущий под псевдонимом Миша-оргазм. У одного из барменов есть сценический псевдоним Февраль. Остальным меру пресечения изберут сегодня», — сообщили в МВД.

Напомним, 21 февраля сотрудники СБНОН МВД провели обыск ночного клуба «Гараж-312». В ходе рейда милиционеры обнаружили у посетителей и сотрудников заведения наркотики. В МВД сообщили, что арт-ведущий ночного клуба «Гараж» агитировал употреблять наркотики.