Не договорились. Нацбанк предлагает все же запретить платежи с баланса телефона

После почти пяти месяцев обсуждения Национальный банк Кыргызстана все же решил запретить платежи с баланса мобильного телефона. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев.

По его словам, АОС выступает против ограничений, инициируемых Национальным банком на пути развития безналичных мобильных платежей и цифровой трансформации экономики Кыргызстана.

Поправки в положение об электронных деньгах могут привести к полной остановке сервисов, которые на сегодня выбрали более 100 тысяч кыргызстанцев. Айбек Куренкеев

«Суть проекта в том, чтобы запретить пользователям электронных кошельков пополнять их с баланса мобильного телефона и осуществлять мобильные платежи, как это давно делает весь мир. При этом потенциал развития мобильных платежей огромен. Уже сейчас ежедневный оборот достигает 1,2 миллиона сомов. Развиваются многие секторы экономики», — отметил Айбек Куренкеев.

Всего за три месяца работы инновационных финансовых сервисов, предложенных мобильными операторами, ими воспользовались более 100 тысяч граждан Кыргызстана.

При этом за четыре года работ на рынке электронных кошельков других компаний число их пользователей едва превысило отметку в 300 тысяч.

«В рамках цифровизации Кыргызстана и реализации национальной программы «Таза коом» нам бы хотелось бы видеть другую позицию Нацбанка в части регулирования деятельности мобильных кошельков», — заключил Айбек Куренкеев.