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Общество

Митингующих за трансформацию земель примет председатель комитета ЖК

Митингующие у здания правительства по вопросу трансформации земель в Чуйской области продолжили акцию протеста возле здания Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее организатор председатель Общественного объединения «Трансформация» Бекназар Айталиев.

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По его словам, участники митинга, не дождавшись ответа от правительства, решили прийти к зданию парламента.

«К нам вышли представители общественной приемной Жогорку Кенеша. Сотрудники ЖК пообещали, что в 14.00 нас примет председатель комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров», — сказал председатель ОО.
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