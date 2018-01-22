Митингующих за трансформацию земель примет председатель комитета ЖК

Митингующие у здания правительства по вопросу трансформации земель в Чуйской области продолжили акцию протеста возле здания Жогорку Кенеша. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее организатор председатель Общественного объединения «Трансформация» Бекназар Айталиев.
По его словам, участники митинга, не дождавшись ответа от правительства, решили прийти к зданию парламента.
«К нам вышли представители общественной приемной Жогорку Кенеша. Сотрудники ЖК пообещали, что в 14.00 нас примет председатель комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров», — сказал председатель ОО.