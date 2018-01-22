На митинге в Бишкеке правительство призывают «не быть врагом народу»

Читайте по теме На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли

В Бишкеке у здания правительства проходит митинг Общественного объединения «Трансформация». Участники акции протеста требуют встречи с вице-премьер-министром Даиром Кенекеевым по вопросу трансформации земель в Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области.

По словам организатора митинга Бекназара Айталиева, Кенекеев является членом согласительной группы, поэтому должен ответить на вопросы, интересующие людей.

«Экс-президент Алмазбек Атамбаев вернул закон «О трансформации земель» с поправками в Жогорку Кенеш и правительство. В частности, бывший глава государства указал, что в законе имеются коррупционные риски. Пусть Кенекеев ответит нам, что за коррупционные риски имеются в законе. Мы не можем дождаться ответа от правительства на протяжении нескольких месяцев. Поэтому пусть Кенекеев сегодня выйдет к нам или примет наших представителей», — сказал он.

Фото ИА «24.kg». Митинг Общественного объединения «Трансформация», 22 января 2018 года

Отметим, на митинг пришли порядка 70 человек. На плакатах у людей написано: «Правительство, не будь врагом народу», «Правительство, не дели народ».