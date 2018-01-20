Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает

Неделю Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана принимает жалобы по мобильному приложению WhatsApp. В соцсетях уже появились жалобы на то, что дорожные инспекторы неоперативно реагируют на сообщения. Мы отправились ГУОБДД и посмотрели, как проходит работа по реагированию на жалобы.

В центре всего один человек

Центр приема сообщений, если его можно так назвать, расположился в одном из корпусов ГУОБДД на третьем этаже за большой железной дверью, которую можно открыть, только набрав код.

Пока сообщения принимает только один человек. В кабинете с несколькими компьютерами сидит капитан милиции Медер Шабданов и отвечает сотням людей в день.

«Просим посмотреть законность и обоснованность знака «40 км», — пишет на WhatsApp возмущенный автовладелец и присылает фотографию знака.

«Здравствуйте! Ваша информация проверена сотрудниками ГУОБДД. Знак напротив АЗС «Тагай» по улице Абдрахманова в городе Балыкчи не соответствует ГОСТу. Мэрии выдано предписание о его демонтаже», — отвечает Медер, дождавшись ответа от УОБДД Иссык-Кульской области, куда он переадресовал жалобу.

А сообщений все больше

Люди пишут сообщения и без жалоб. Просто выражают благодарность за то, что появилась такая служба.

За неделю на WhatsApp 600 человек написали более трех тысяч сообщений.

Медер, уходя домой, прихватывает планшет, по которому должен до поздней ночи отвечать на сообщения. Пока у него нет сменщика. Руководство обещало, что скоро будет, а тем временем сообщений из разных уголков страны поступает все больше и больше.

Несмотря на массу негатива в сообщениях и усталость, Медеру удается быть вежливым. Иначе нельзя. После того как я сама прочитала эти сообщения, мне стало немного грустно.

Фото ИА «24.kg». Уходя домой, Медер забирает планшет домой и отвечает на сообщения до поздней ночи

Лишь немногие благодарят и пишут вежливо. Большинство даже не здороваются. А от непонятных сообщений просто голова пошла кругом. В некоторых по две-три грамматические ошибки в одном слове. А ведь можно писать не только на русском языке. Медер прекрасно владеет и государственным, и официальным языками.

Отреагировали за 9 минут

«На пересечении улиц Ахунбаева и Душанбинской не работает светофор», — пришло сообщение от неравнодушного горожанина.

Чтобы посмотреть, как быстра реакция на жалобы, с начальником пресс-службы ГУОБДД Нурбеком Токтосуновым отправляемся на место, где не работает светофор. Медер переадресовывает сообщение в дежурную часть.

Через несколько минут мы с начальником пресс-службы подъезжали к перекрестку.

«На пересечении Ахунбаева и Душанбинской не работает светофор. Надо регулировать», — послышался голос дежурного по рации в машине. Через три минуты два инспектора прибыли на место. Пробка к этому времени образоваться не успела, но машины не пропускали пешеходов. Еще через три минуты заработал светофор.

С момента поступления жалобы на WhatsApp, до прибытия на место происшествия инспекторов, прошло 9 минут.

Номер WhatsApp ГУОБДД, на который можно отправлять жалобы и предложения, — 0706 630900.