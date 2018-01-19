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Общество

В Кыргызстане законодательно запрещено публиковать видео с сотрудниками ГУОБДД

«Законодательство запрещает публиковать видео с сотрудниками ГУОБДД», — заявил на пресс-конференции замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов.

Напомним, этот законопроект находится на рассмотрении и еще не принят Жогорку Кенешем.

«Есть до этого принятый закон. И законы распространяются одинаково и на гражданских лиц, и на сотрудников милиции. Любой наш сотрудник тоже имеет право подать жалобу на гражданина, нарушающего его права. И мы хотим воспользоваться законным правом подавать в суд», — сказал Ыманалы Саркулов.
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