Дышать нечем. За выброс вредных веществ в атмосферу будут жестко штрафовать

Читайте по теме Основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке — автомобили

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности будет штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу. Об этомсообщил заместитель начальника регионального управления по городу Бишкек Максат Оморов.

По его словам, штраф будет применяться согласно статьям Кодекса об административной ответственности.

«Согласно статье 173 «Эксплуатация транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», штраф составляет одну тысячу сомов. Мы с помощью сотрудников ГУОБДД начнем проводить рейды. Оплачивать штраф водители будут банковским переводом. Есть специальные портативные устройства, сотрудники лабораторий произведут забор проб и по результатам анализов принимут меры», — сказал Максат Оморов.

В Госэкотехинспекции сообщили, что штрафовать водителей за выброс вредных веществ в атмосферу начнут весной.

Глава правительства отметил, что вопрос экологической ситуации в столице является одним из наиболее актуальных и активно обсуждаемых среди общественности.

Напомним, премьер-министр Сапар Исаков поручил мобилизовать все ресурсы госорганов для решения проблемы с загрязнением воздуха в Бишкеке.

Сегодня специалисты Госинспекции по экологической и технической безопасности совместно с сотрудниками Госагенства охраны окружающей среды начали проверку уровня загрязненности воздуха в жилмассивах и новостройках Бишкека. С помощью специальных измерительных приборов берутся пробы воздуха, чтобы определить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Результатов анализа в ведомстве ждут через три дня.

По данным инспекции, чаще всего частные жилища и сауны отапливают разными синтетическими и пластиковыми материалами, выброс вредных веществ в атмосферу значительно увеличивается.

