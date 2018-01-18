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Общество

Дышать нечем. За выброс вредных веществ в атмосферу будут жестко штрафовать

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Государственная инспекция по экологической и технической безопасности будет штрафовать за выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель начальника регионального управления по городу Бишкек Максат Оморов.

По его словам, штраф будет применяться согласно статьям Кодекса об административной ответственности.

«Согласно статье 173 «Эксплуатация транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», штраф составляет одну тысячу сомов. Мы с помощью сотрудников ГУОБДД начнем проводить рейды. Оплачивать штраф водители будут банковским переводом. Есть специальные портативные устройства, сотрудники лабораторий произведут забор проб и по результатам анализов принимут меры», — сказал Максат Оморов.

В Госэкотехинспекции сообщили, что штрафовать водителей за выброс вредных веществ в атмосферу начнут весной.

Напомним, премьер-министр Сапар Исаков поручил мобилизовать все ресурсы госорганов для решения проблемы с загрязнением воздуха в Бишкеке.  Глава правительства отметил, что вопрос экологической ситуации в столице является одним из наиболее актуальных и активно обсуждаемых среди общественности. 

Сегодня специалисты Госинспекции по экологической и технической безопасности совместно с сотрудниками Госагенства охраны окружающей среды начали проверку уровня загрязненности воздуха в жилмассивах и новостройках Бишкека. С помощью специальных измерительных приборов берутся пробы воздуха, чтобы определить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Результатов анализа в ведомстве ждут через три дня.

По данным инспекции, чаще всего частные  жилища и сауны отапливают разными синтетическими и пластиковыми материалами,  выброс вредных веществ в атмосферу значительно увеличивается.
 
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