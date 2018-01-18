Дышать нечем. За выброс вредных веществ в атмосферу будут жестко штрафовать

По его словам, штраф будет применяться согласно статьям Кодекса об административной ответственности.
«Согласно статье 173 «Эксплуатация транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», штраф составляет одну тысячу сомов. Мы с помощью сотрудников ГУОБДД начнем проводить рейды. Оплачивать штраф водители будут банковским переводом. Есть специальные портативные устройства, сотрудники лабораторий произведут забор проб и по результатам анализов принимут меры», — сказал Максат Оморов.
В Госэкотехинспекции сообщили, что штрафовать водителей за выброс вредных веществ в атмосферу начнут весной.
Сегодня специалисты Госинспекции по экологической и технической безопасности совместно с сотрудниками Госагенства охраны окружающей среды начали проверку уровня загрязненности воздуха в жилмассивах и новостройках Бишкека. С помощью специальных измерительных приборов берутся пробы воздуха, чтобы определить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Результатов анализа в ведомстве ждут через три дня.
По данным инспекции, чаще всего частные жилища и сауны отапливают разными синтетическими и пластиковыми материалами, выброс вредных веществ в атмосферу значительно увеличивается.