Строительством перинатального центра в Бишкеке займется компания без лицензии

Перинатальный центр в Бишкеке будет строить компания без лицензии. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» генеральный директор компании ФТсОО «Айал Строй» Вячеслав Стрижеусов.

По его словам, в 2015 году его компания подала документы на участие в тендере по строительству перинатального центра в Бишкеке. «На предтендерный отбор подали документы 10 фирм, прошли только три, в том числе и наша. Закупающая организация не уведомила нас о победителе. Позже мы узнали, что на участке ведутся строительные работы. В 2017 году нам написали представители немецкого банка, что выбрана другая компания. К ней есть замечания, и если их не устранят, то переговоры будут вести с нами», — отметил Вячеслав Стрижеусов.

Он добавил, что на имя премьер-министра страны направлено представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений в ходе тендера. «У победителя отсутствует доверенность. Помимо возможности кредитования, не указаны другие источники финансирования, нет информации о наличии лицензий на строительство. На предтендерный отбор поданы документы от самой компании, а на тендере появилась уже подрядная организация», — пояснил Вячеслав Стрижеусов.

Правительство Германии предоставляет безвозмездную финансовую помощь в 10,5 миллиона евро для строительства, закупки оборудования, поддержки при эксплуатации, а также для содержания и технического обслуживания Национального перинатального центра.

Получатель гранта, то есть правительство КР, предоставляет 950 тысяч евро и обязуется выполнить все необходимое для реализации проекта, выделив земельный участок под строительство и обеспечив подключение к внешним инженерным сетям и коммуникациям.

В справке рабочей группы Жогорку Кенеша указано, что отбор прошли «Айал Строй», ТОО «НС «Союзинвестстрой» и ОАО «Тек-Имаш», которой и присудили победу.