В Бишкеке построят новый корпус перинатального центра. 27 сентября 2017 года в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства произведут закладку капсулы.

По данным пресс-центра Минздрава, проект «Охрана материнства и детства IV-V» реализуется в рамках Соглашения между правительствами Кыргызстана и Германии.

Правительство Германии предоставляет безвозмездную финансовую помощь на сумму 10,5 миллиона евро для строительства, закупки оборудования, поддержки при эксплуатации, содержания, а также технического обслуживания Национального перинатального центра.

Получатель гранта, то есть кабмин КР, предоставляет 950 тысяч евро и обязуется выполнить все необходимое для реализации данного проекта, выделив земельный участок для строительства центра и обеспечив подключение к внешним инженерным сетям и коммуникациям.

В построенном здании будут располагаться 10 родильных залов, 3 операционных, взрослая реанимация на 12 коек и детская реанимация на 20 коек, а также детская интенсивная терапия на 14 коек, центральное стерилизационное отделение и прачечная.