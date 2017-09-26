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Общество

В Бишкеке построят новый корпус перинатального центра

В Бишкеке построят новый корпус перинатального центра. 27 сентября 2017 года в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства произведут закладку капсулы.

По данным пресс-центра Минздрава, проект «Охрана материнства и детства IV-V» реализуется в рамках Соглашения между правительствами Кыргызстана и Германии.

Правительство Германии предоставляет безвозмездную финансовую помощь на сумму 10,5 миллиона евро для строительства, закупки оборудования, поддержки при эксплуатации, содержания, а также технического обслуживания Национального перинатального центра.

Получатель гранта, то есть кабмин КР, предоставляет 950 тысяч евро и обязуется выполнить все необходимое для реализации данного проекта, выделив земельный участок для строительства центра и обеспечив подключение к внешним инженерным сетям и коммуникациям.

В построенном здании будут располагаться 10 родильных залов, 3 операционных, взрослая реанимация на 12 коек и детская реанимация на 20 коек, а также детская интенсивная терапия на 14 коек, центральное стерилизационное отделение и прачечная.
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