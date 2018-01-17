На песню «Кыргызстаным» Алмазбека Атамбаева сняли очередной клип

На песню экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сняли очередной клип. На этот раз идея принадлежит депутату Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастану Бекешеву. В оригинале песня лирическая, в новой интерпретации «Кыргызстаным» — это марш. Ранее композицию также перепел исполнитель из Азербайджана Араз Элсес.

Напомним, в ноябре 2017-го в Интернете появился новый клип на песню «Кузгу вальс», написанную Алмазбеком Атамбаевым. Ее исполнил финалист шоу «Главная сцена» Кайрат Примбердиев в сопровождении эстрадного оркестра. А еще ранее российская фирма «Мелодия» выпустила сборник песен экс-президента.

Отметим, «Кыргызстаным» — первая его песня на кыргызском языке. В Сети опубликована и композиция «Судьбе назло», вдохновившая отечественного художника Толгобека Койчуманова написать портрет Атамбаева и снять видеоклип, а также «Я не могу без тебя жить» и «Нелепые слова». На запись песен, по словам экс-президента, у него ушло 47 минут.