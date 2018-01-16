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Общество

Комиссия Минздрава подтвердила необходимость госпитализации Аиды Саляновой

Комиссия Минздрава подтвердила диагноз экс-министра юстиции, депутата парламента Аиды Саляновой. Об этом сообщили адвокаты подсудимой.

Уточняется, что судья Бишкекского городского суда Сания Бранчаева направила требование в Минздрав о создании комиссии, чтобы подтвердить болезнь Аиды Саляновой.

«Несколько врачей, состоящих в данной комиссии, пришли к выводу, что обвиняемая действительно больна. Врачи также подтвердили, что Аиде Саляновой требуется госпитализация. Помимо врачей, в больницу приходили и прокуроры», — сообщили адвокаты.

Напомним, депутат не может присутствовать на судебном заседании, так как госпитализирована в Чуйскую областную больницу. Врачи выписали ей листок нетрудоспособности.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд Бишкека счел ее вину полностью доказанной и приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.
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