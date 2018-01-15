Адвокаты Канатбека Исаева обжаловали приговор в горсуде

Адвокаты осужденного депутата парламента Канатбека Исаева обжаловали приговор Первомайского районного суда. Об этом ИА «24.kg» сообщил адвокат Исаева Бакыт Осмоналиев.

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По его словам, защита считает вердикт суда необоснованным и незаконным.

«В одном месте суд ссылается на то, что постановления мэрии города Токмака не отменены и их нельзя считать незаконными, в другом месте, наоборот, суд признал их незаконными. То есть решение само себе противоречит. Сам Канатбек Исаев также будет обжаловать приговор. У него на это есть еще время. Только после этого суд назначит дату рассмотрения дела», — подчеркнул Бакыт Осмоналиев.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании. 4 января Первомайский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.