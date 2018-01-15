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Общество

Найдено решение проблемы дороговизны лекарств при почечной недостаточности

Активисты Общественного объединения «Надежда на жизнь» нашли решение проблемы дороговизны лекарств при почечной недостаточности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» председатель объединения Уран Ибраимов.

По его словам, в прошлом году тендер на препараты для больных после пересадки почек провели поздно — только в сентябре. До этого лекарства больные покупали сами. У 18 человек возникло отторжение почки.

«Анализ цен в соседних странах показывает, что оптовые цены у частных компаний, с которыми заключает договоры наше государство, значительно выше, чем в соседних странах. Поэтому мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы. Необходимо закупать препараты либо напрямую у заводов-изготовителей, либо через международные организации или равномерно распределять средства на лекарства на счетах больных, чтобы они могли сами их покупать», — предложил Уран Ибраимов.

Рынок поставки лекарств для больных после пересадки почки поделили три компании — AQUA MEDTEK, «Меди прогресс» и «Неман фарм». Они и определяют ценовую политику.

Представитель объединения Диляра Утюшева
«Мы не понимаем, почему оптовая цена на препараты оказывается выше, чем розничная в аптеках в других государствах. Например, больные принимают препарат «Програф». По тендеру он стоит 4,4 тысячи сомов, а в аптеке в Турции — 1,5-1,7 тысячи сомов. Препарат «Селлсепт» обошелся по тендеру в 6 тысяч сомов при покупке 1,5 тысячи пачек препарата. В Турции это лекарство стоит гораздо дешевле — 1,5-1,8 тысячи сомов», — заключила Диляра Утюшева.
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