Смог в Бишкеке. Экологи предлагают изменить правила дорожного движения

Экологи предлагают изменить правила дорожного движения, чтобы сократить выбросы. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

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По его словам, ТЭЦ Бишкека построена при Советском Союзе, и тогда смога в столице не было. После модернизации теплоцентрали количество выбросов сократилось в 1,5 раза. «Основной причиной загрязнения воздуха в Бишкеке является автотранспорт, что составляет 80 процентов от всех выбросов. Еще одной проблемой являются населенные пункты вокруг Бишкека», — пояснил Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что в настоящее время Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства готовит изменения правил дорожного движения, чтобы общественный транспорт не стоял в пробках. «Для этого нужно увеличить количество автобусов и троллейбусов. Тогда люди будут пользоваться общественным транспортом. Вопрос обновления автопарка уже прорабатывается с банками. Кроме того, планируем закупить гидрометеослужбе четыре станции. Две установят в Бишкеке, две будет в запасе», — сказал Абдыкалык Рустамов.