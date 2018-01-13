18:40
-3
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Общество

Смог в Бишкеке. Экологи предлагают изменить правила дорожного движения

Экологи предлагают изменить правила дорожного движения, чтобы сократить выбросы. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

Читайте по теме
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком

По его словам, ТЭЦ Бишкека построена при Советском Союзе, и тогда смога в столице не было. После модернизации теплоцентрали количество выбросов сократилось в 1,5 раза. «Основной причиной загрязнения воздуха в Бишкеке является автотранспорт, что составляет 80 процентов от всех выбросов. Еще одной проблемой являются населенные пункты вокруг Бишкека», — пояснил Абдыкалык Рустамов.

Он добавил, что в настоящее время Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства готовит изменения правил дорожного движения, чтобы общественный транспорт не стоял в пробках. «Для этого нужно увеличить количество автобусов и троллейбусов. Тогда люди будут пользоваться общественным транспортом. Вопрос обновления автопарка уже прорабатывается с банками. Кроме того, планируем закупить гидрометеослужбе четыре станции. Две установят в Бишкеке, две будет в запасе», — сказал Абдыкалык Рустамов.
Ссылка:
просмотров: 1215
Версия для печати
Материалы по теме
Биометрическую идентификацию введут на экзамене по ПДД
Смог над Бишкеком. В чем виновата ТЭЦ?
В Казахстане снизили штрафы за нарушение правил дорожного движения
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Премьер-министр Кыргызстана взял под личный контроль восстановление Ботсада
Кыргызстанцам придется производить экологический платеж при въезде в Таджикистан
Какие правила дорожного движения чаще всего нарушают водители Кыргызстана
Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке
Инцидент со спецмашиной. Нарушитель наказан штрафом в размере 5 тысяч сомов
Судей, депутатов и министров не наказывают за нарушения на дорогах Кыргызстана
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom