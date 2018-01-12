Для помощи Министерству чрезвычайных ситуаций в ликвидации последствий сильных снегопадов выделено две единицы гусеничной техники сухопутных войск ВС КР. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам обороны.

По их данным, два многоцелевых легкобронированных тягача доставлены на автотралах в пункты временной дислокации на дороге Бишкек — Ош.

Спецтехника применяется для расчистки автомагистрали от застрявших автомобилей, транспортировки специальных грузов и спасателей.

Прикомандированные экипажи боевых машин выполняют поручения специалистов МЧС до особого распоряжения, отметили в пресс-службе.