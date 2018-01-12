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Общество

Для расчистки дороги Бишкек — Ош задействовали боевую технику

Для помощи Министерству чрезвычайных ситуаций в ликвидации последствий сильных снегопадов выделено две единицы гусеничной техники сухопутных войск ВС КР. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам обороны. 

По их данным, два многоцелевых легкобронированных тягача доставлены на автотралах в пункты временной дислокации на дороге Бишкек — Ош.

Спецтехника применяется для расчистки автомагистрали от застрявших автомобилей, транспортировки специальных грузов и спасателей.

Прикомандированные экипажи боевых машин выполняют поручения специалистов МЧС до особого распоряжения, отметили в пресс-службе. 
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