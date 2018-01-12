Проект «Умный город». Кто из депутатов имеет отношение

К реализации проекта «Умный город» имеет отношение депутат Бишкекского городского кенеша. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект вложат три компании — Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг».

ОсОО «Ака минералз энд майнинг», согласно условиям проекта, вкладывает в реализацию «Умного города» 15 процентов — $9 миллионов. Совместно с Beijing China Veterns Lingxin Capital Management компания будет заниматься подготовкой специалистов по работе с оборудованием и программным обеспечением.

По данным Министерства юстиции, директором и одним из учредителей ОсОО «Ака минералз энд майнинг» числится Касым Муратович Курбанов. Ему 33 года. Он окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Кроме того, учредителем этого ОсОО является и «АККА Петролеум», которое, в свою очередь, является одним из звеньев в структуре ЗАО «Группа компаний «АККА».

ЗАО «АККА» руководит Ольга Николаевна Павлова. А одним из учредителей ЗАО является Алымбек Бактыбекович Бактыбеков — 27-летний депутат Бишкекского городского кенеша. Он же эксперт Агентства по продвижению инвестиций.

Напомним, накануне правительство подписало договор по реализации «Умного города». Свои средства в реализацию проекта «Умный город» вложат китайские компании Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг».

Планируется, что первые приборы видеофиксации дорожного движения начнут устанавливать на улицах Бишкека и Оша уже в конце января.