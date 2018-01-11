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Общество

Никто никого не «грузил». Драка в Караколе произошла из-за лыжной палки

После опубликования видеоматериала с дракой в городе Караколе в местном ОВД установили, что инцидент произошел между местными жителями — работниками пункта проката и его клиентами. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По показаниям клиентов, в тот день они взяли в аренду лыжи в пункте проката «Доя», а вечером, когда возвращали их, одна палка оказалась сломанной. Работники пункта проката потребовали возместить ущерб в размере 2 тысяч сомов, но клиенты отказались. После перебранки они подрались.

После драки молодые люди разрешили конфликт: сломавшие палку восстановили ущерб. Сотрудники пункта проката объяснили, что видео было в их группе в WhatsApp, откуда и попало в Интернет. Обе стороны заявили, что не имеют никаких претензий к друг другу, поэтому не заявляли в милицию.

Кроме того, в УВД региона отметили, что пункт милиции на улице Карасаева переведен в другое место.

Факт зарегистрирован в ОВД Каракола, стороны составили административные протоколы. Решение об административной ответственности примут судебные органы. Об этом будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе.
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