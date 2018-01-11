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Общество

Автомобильное топливо в Казахстане и Кыргызстане стало более экологичным

С 1 января в Казахстане и Кыргызстане бензин и дизельное топливо, поступающие в розничную продажу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По их данным, использование этих видов топлива позволит снизить выбросы вредных веществ. Например, по сравнению с экологическим классом К3 содержание в бензине серы снизится в 3 раза для бензинов К4 и в 15 раз — для бензинов К5 (150 мг/кг, 50 мг/кг и 10 мг/кг).

В дизельном топливе К4 содержание серы в 7 раз ниже, а в дизельном топливе К5 — в 35 раз ниже, чем в аналогичном типе топлива К3 (50 мг/кг и 10 мг/кг против 350 мг/кг).

«31 декабря 2017 года закончилось действие переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», позволяющих использовать топливо экологического класса К3. В Армении, России и Беларуси перешли на автомобильный бензин К5 к 31 декабря 2016 года, а на дизельное топливо К5 — 31 декабря 2015-го», — говорится в сообщении.
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