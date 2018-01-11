Бдите и жалуйтесь! В ГУОБДД МВД заработал телефон доверия и WhatsАpp

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД заработал телефон доверия и WhatsАpp. Об этом сообщили в ведомстве.

Теперь очевидцы ДТП и других инцидентов на дорогах могут отправлять на WhatsАpp сообщения, фото и видео о нарушениях правил дорожного движения.

На официальном сайте ГУОБДД также можно сделать заявление или оставить жалобу на работу сотрудников.

Телефон доверия ГУОБДД: (0312) 63 09 00. WhatsАpp ГУОБДД: (0706) 63 09 00.

Ранее глава ведомства Канат Джумагазиев заявлял, что ГУОБДД ведет активную работу по реагированию на сообщения о нарушениях ПДД, опубликованные в социальных сетях.