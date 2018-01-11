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Общество

В Кыргызстане начался прием Единой налоговой декларации за 2017 год

Государственная налоговая служба Кыргызстана начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС КР.

По ее данным, до 1 марта юридические лица и до 1 апреля физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельном участке.

С 2018 года лица, замещающие или занимающие государственную и муниципальную должность, должны будут представлять декларацию в электронном виде в налоговые органы, тогда как ранее они предоставляли декларацию о доходах и расходах — в Государственную кадровую службу, а Единую налоговую декларацию — в ГНС.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в размере 2 тысяч сомов — для физических и 10 тысяч сомов — для юридических лиц.

Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.
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