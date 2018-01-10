В Бишкеке эвакуируют автомашины за неправильную парковку

В Бишкеке начали принудительную эвакуацию автомашин за неправильную парковку, сообщили в ГУОБДД МВД КР.

По их данным, победителем конкурса, объявленного на портале государственных закупок, стало общество с ограниченной ответственностью «Портал групп».

«ОсОО осуществляет доставку транспортных средств, подлежащих принудительной эвакуации. В случае причинения вреда имуществу при эксплуатации страховая компания «АЮ Гарант» обязуется возместить владельцу причиненный ущерб», — сообщили в управлении.

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Главное управление безопасности дорожного движения МВД напоминает, что эвакуация транспортного средства производится в случае несоблюдения водителем требований остановки и стоянки.

Автомашины будут эвакуироваться в тех местах, где размещен дорожный знак (таблички) 7.21 «Эвакуатор». Расходы на перемещение и хранение принудительно эвакуированных транспортных средств возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее принудительную эвакуацию.

Оплата услуг осуществляется собственниками принудительно эвакуированных транспортных средств в форме наличных или безналичных платежей в размере, не превышающем 1 тысячи 350 сомов.

Ранее планировалось, что автомобили нарушителей будут принудительно эвакуировать с 29 апреля 2017 года.