Аффилированная с депутатом Жогорку Кенеша компания готова охранять министерства

Три компании подали заявки на участие в тендере по охране государственных объектов Кыргызстана. Об этом сообщил портал закупок.

ОсОО «СПО Орион» готово охранять здания министерств за 8 миллионов 63,3 тысячи сомов. Детективно-охранное агентство «Нурчоро» оценило услуги в 7 миллионов 905,6 тысячи сомов. Охранное агентство «Гладиатор» услуги окажет за 8 миллионов 862,2 тысячи сомов.

Департамент государственных зданий управления делами президента выделил на услуги охранного агентства в 2018 году 10,2 миллиона сомов.

К слову отметим, одним из учредителей «Гладиатора» является ОсОО «Трояна», организованное путем присоединения к ОсОО «Торгово-выставочный центр «Строймаркет», учредителем которого является супруга депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева — Раушан Артыкбаева.

Директором ОсОО «СПО Орион» является Таалайбек Рахманбердиев.

Компания «Нурчоро» зарегистрирована на экс-командующего Внутренними войсками МВД КР Абылмажина Шадыбекова.