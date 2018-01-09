Депутат побил чиновника. Уголовное дело так и не возбудили

В селе Беловодском в конце декабря на сессии местного кенеша произошла драка. Член фракции «Республика — Ата Журт» Сейитбек Надырбеков избил заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева.

Как рассказали ИА «24.kg» в УВД Московского района, дело не возбуждено до сих пор, хотя пострадавший сразу написал заявление и прошел экспертизу, сняв побои. «Он сейчас в больнице. У него микроинсульт. Мы ждем, когда он выйдет из клиники, тогда и примем решение относительно того, возбуждать дело или нет», — подчеркнули в милиции.

Отметим, депутаты местного кенеша теперь отказываются от показаний и утверждают, что не видели, как их коллега из «РАЖ» бил Советбека Орозалиева.

Пострадавший требует привлечь Сейита Надырбекова к уголовной или административной ответственности.