23:58
0
USD 69.43
EUR 82.46
RUB 1.19
Общество

Депутат ударил чиновника. В местном кенеше пошли в отказ — ничего не видели

Депутаты Беловодского кенеша выгораживают своего коллегу Сейита Надырбекова, ударившего во время сессии заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева. Об этом ИА «24.kg» собщил очевидец Юсуп Китаев.

Читайте по теме
Высокие отношения. В Беловодском депутаты избили заместителя главы айыл окмоту

По его словам, уголовное дело в отношении члена фракции «Республика — Ата Журт» Сейита Надырбекова не возбуждено. Сотрудники УВД Московского района провели проверку по факту инцидента и направили материалы в прокуратуру Чуйской области для дачи юридической оценки.

Юсуп Китаев также рассказал, что депутаты местного кенеша теперь отказываются от своих показаний и утверждают, что не видели, как их коллега из «Республики — Ата Журт» бьет Советбека Орозалиева.

Сам пострадавший уже прошел экспертизу и ожидает результатов. Советбек Орозалиев ранее написал заявление в милицию и требует, чтобы Сейита Надырбекова привлекли к уголовной или административной ответственности.
Ссылка:
просмотров: 1188
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудников Аламудунского РОВД обвиняют в пытках. Дело передано в суд
Милые коалы устроили борьбу на проезжей части
От хоккея до ушу. Как дети депутатов штурмуют спортивные высоты
Милиция продолжает поиски напавших на дочь депутата Кенжебека Бокоева
Мать, выбросившую новорожденного, не нашли
Сотрудников ГОМ-11 не вынуждали «отмечаться» перед замглавы МВД
Девушку никто не похищал. Она хотела замуж, и парень был не против
Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Уголовное дело по факту двоеженства Чубака ажи Жалилова возбуждать не будут
Уголовного дела нет. Заявление первой супруги Чубака ажи Жалилова проверяется
Популярные новости
У&nbsp;сотрудника МЧС отобрали квартиру от&nbsp;президента. Так решил замминистра У сотрудника МЧС отобрали квартиру от президента. Так решил замминистра
Журналист ОТРК пришел на&nbsp;елку в&nbsp;костюме нациста. Кыргызстанцы в&nbsp;шоке Журналист ОТРК пришел на елку в костюме нациста. Кыргызстанцы в шоке
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Дом, которого нет на&nbsp;карте Бишкека Дом, которого нет на карте Бишкека
Бизнес
O!Store: Успейте закупиться подарками на&nbsp;Новый год O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;cохрани прежний круг общения с&nbsp;услугой &laquo;Легкий шаг!&raquo; Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»
Школа &laquo;Оксфорд Интернешнл Скул&raquo; вывела страну на&nbsp;мировой уровень! Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!
53-й гриль-бар &laquo;ШашлыкоFF&raquo; открылся в&nbsp;Бишкеке 53-й гриль-бар «ШашлыкоFF» открылся в Бишкеке