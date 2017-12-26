Депутаты Беловодского кенеша выгораживают своего коллегу Сейита Надырбекова, ударившего во время сессии заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева. Об этом ИА «24.kg» собщил очевидец Юсуп Китаев.

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По его словам, уголовное дело в отношении члена фракции «Республика — Ата Журт» Сейита Надырбекова не возбуждено. Сотрудники УВД Московского района провели проверку по факту инцидента и направили материалы в прокуратуру Чуйской области для дачи юридической оценки.

Юсуп Китаев также рассказал, что депутаты местного кенеша теперь отказываются от своих показаний и утверждают, что не видели, как их коллега из «Республики — Ата Журт» бьет Советбека Орозалиева.

Сам пострадавший уже прошел экспертизу и ожидает результатов. Советбек Орозалиев ранее написал заявление в милицию и требует, чтобы Сейита Надырбекова привлекли к уголовной или административной ответственности.