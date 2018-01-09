Кыргызстанке, выпавшей из окна в Москве, требуются деньги на операцию. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, 29-летняя Жаркынай Юсупова находится в Городской клинической больнице имени О.М. Филатова в Москве. Пострадавшая объяснила, что 1 января она выпала с пятого этажа, когда поправляла крючок на шторе.

Дежурный врач травматологического отделения оценил ее состояние как тяжелое — у нее множественные травмы таза и бедра. Ей сделали срочную операцию. Но для полного выздоровления требуются дополнительные операции, которые из-за отсутствия страхового медицинского полиса должны производиться за счет пострадавшей.

В социальной сети Facebook уже начали сбор средств для кыргызстанки.