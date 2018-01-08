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Общество

Дети в Кыргызстане смогут получить паспорт без согласия отца или матери

Поправки в Закон КР «О внешней миграции» на общественное обсуждение вынес Минюст.

Цель законопроекта — облегчить документирование граждан, не достигших 16 лет. Вносится норма, согласно которой можно будет получить паспорт без согласия отца или матери в случаях, когда родители не связаны брачными правоотношениями, а также если местонахождение отца (или матери) неизвестно и связь с ним (с ней) никак не поддерживается.

«Как правило, больше всего вопросов возникает у разведенных родителей, которые собираются документировать ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. При этом в большинстве случаев родители не поддерживают связь друг с другом, отчего и возникают трудности в документировании, а в результате ребенок не может получить паспорт», — отмечают в Минюсте.

«К примеру, в России каждый гражданин, имеющий детей, может оформить загранпаспорт для ребенка с момента его рождения. Уже с рождения ребенок может иметь личный загранпаспорт, который ничем не отличается от взрослого. При этом загранпаспорт для ребенка оформляется одним из родителей или его законных представителей. В Беларуси для оформления паспорта несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет согласие обоих родителей также не требуется, достаточно согласия одного из родителей ребенка», — приводят примеры в ведомстве.

В Минюсте подчеркивают: данная норма не коснется выезда за пределы Кыргызской Республики лиц, не достигших 16 лет.

По Закону «О внешней миграции» граждане КР, не достигшие 18-летнего возраста, могут выезжать из страны по нотариально удостоверенному ходатайству законных представителей. При отсутствии ходатайства выезд несовершеннолетних может быть разрешен по решению суда.

Выезд детей в возрасте от 14 до 18 лет из КР на постоянное место жительства может быть осуществлен только при наличии письменного и нотариально удостоверенного согласия родителей или законных представителей.
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