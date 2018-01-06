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Общество

Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры

Экс-советник генерального директора сотовой компании MegaCom Алмазбек Абеков отбывает 25-летний срок по приговору Верховного суда, оставившего в силе решение первой инстанции. 

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Как отметили его родственники, Алмазбек Абеков увлекся в колонии изготовлением сувениров. Он построил в исправительном учреждении цех и вместе с другими осужденными работает в нем. Алмазбек Абеков также увлекся созданием предметов декора. 

По словам его друзей, сейчас бывший советник главы MegaCom пишет книгу.

Ранее адвокат Абаз Мамбетакунов сообщал, что юристы осужденных обратятся в Комитет ООН по защите прав человека. Многие эксперты считают обвинительный приговор в отношении Алмазбека Абекова несправедливым, а уголовное дело несостоятельным.
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