Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры

Экс-советник генерального директора сотовой компании MegaCom Алмазбек Абеков отбывает 25-летний срок по приговору Верховного суда, оставившего в силе решение первой инстанции.

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Как отметили его родственники, Алмазбек Абеков увлекся в колонии изготовлением сувениров. Он построил в исправительном учреждении цех и вместе с другими осужденными работает в нем. Алмазбек Абеков также увлекся созданием предметов декора.

По словам его друзей, сейчас бывший советник главы MegaCom пишет книгу.