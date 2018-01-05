Премьер-министр Сапар Исаков поручил Госэкотехинспекции создать комиссию с привлечением независимых экспертов для тщательного изучения причин ухудшения состояния дорожного полотна автомобильной дороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

По информации Минтранса, реабилитация участка автодороги с 439-го по 479-й километр осуществлялась в 2010-2013 годы за счет инвестиционных средств Азиатского банка развития. В 2014-м по истечении гарантийного периода участок дороги был передан в эксплуатацию.

После зимних морозов сезона 2012/2013 года на новом асфальтобетонном покрытии появились продольные трещины шириной до 2- 3 см . Для детального обследования трещинообразования был приглашен международный эксперт. Выявлено, что трещина распространяется на всю глубину шурфа и уходит еще глубже, на глубину промерзания.

«Согласно заключению международного эксперта, основной причиной трещинообразования является морозное пучение, связанное со слабыми коренными грунтами в основании дорожной одежды. Учитывая, что глубина промерзания в регионе достигает 1,8 — 2,0 м , а общая толщина дорожной одежды с рабочим слоем земляного полотна составляет 77 см , исключить воздействие морозного пучения на конструкцию дорожной одежды не представляется возможным. Удаление всего непригодного грунта на глубину промерзания или возведение насыпи более 1,5 м повлекло бы существенное увеличение стоимости работ, что не позволял бюджет проекта», — отмечает пресс-служба правительства.

Дорога пролегает в районе суровых климатических условий с резкими перепадами температуры воздуха в зимнее время (с +10 днем до —40 ночью). Трещины заливаются после оттаивания грунтов в весенне-летний период.