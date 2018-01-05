Премьер-министр Сапар Исаков поручил Госэкотехинспекции создать комиссию с привлечением независимых экспертов для тщательного изучения причин ухудшения состояния дорожного полотна автомобильной дороги Бишкек — Нарын — Торугарт.
По информации Минтранса, реабилитация участка автодороги с 439-го по
После зимних морозов сезона 2012/2013 года на новом асфальтобетонном покрытии появились продольные трещины шириной до 2-
«Согласно заключению международного эксперта, основной причиной трещинообразования является морозное пучение, связанное со слабыми коренными грунтами в основании дорожной одежды. Учитывая, что глубина промерзания в регионе достигает 1,8 —
Дорога пролегает в районе суровых климатических условий с резкими перепадами температуры воздуха в зимнее время (с +10 днем до —40 ночью). Трещины заливаются после оттаивания грунтов в весенне-летний период.