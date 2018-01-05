17:31
-5
USD 68.83
EUR 82.77
RUB 1.20
Общество

Коттеджи Максима Бакиева. Еще одному журналисту запретили выезд из страны

Журналисту Эльнуре Алкановой запретили выезд за пределы Кыргызстана. Об этом сообщили юристы, представляющие ее интересы.

Читайте по теме
Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева

Напомним, сегодня автора журналистского расследования о том, кто приобрел элитный поселок коттеджей «Идеал Хаус», вызвали на допрос в следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Сама Эльнура Алканова на допрос не пришла, поскольку находится за пределами города. Ее адвоката уведомили о том, что, вернувшись в Бишкек, Эльнура Алканова не сможет покидать страну до завершения расследования по следам ее публикации.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

«Я не пойму, зачем мне запрещать выезжать из страны? Я что? Убегаю? Или я подозреваемая?» — выразила недоумение Эльнура Алканова.

Ранее судебные органы запретили выезжать за пределы Кыргызстана журналистам Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой.

 
 
Ссылка:
просмотров: 1678
Версия для печати
Материалы по теме
Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол
Коттеджи Максима Бакиева. Кто нарушил банковскую тайну БТА, выяснит следствие
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
В ФУГИ рассказали, как продавали коттеджи Максима Бакиева
Популярные новости
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Стоимость биометрической ID-карты в&nbsp;Кыргызстане снизили Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Самолет из&nbsp;Оша совершил аварийную посадку в&nbsp;Бишкеке Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!