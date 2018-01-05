Коттеджи Максима Бакиева. Еще одному журналисту запретили выезд из страны

Журналисту Эльнуре Алкановой запретили выезд за пределы Кыргызстана. Об этом сообщили юристы, представляющие ее интересы.

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Напомним, сегодня автора журналистского расследования о том, кто приобрел элитный поселок коттеджей «Идеал Хаус», вызвали на допрос в следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Сама Эльнура Алканова на допрос не пришла, поскольку находится за пределами города. Ее адвоката уведомили о том, что, вернувшись в Бишкек, Эльнура Алканова не сможет покидать страну до завершения расследования по следам ее публикации.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

«Я не пойму, зачем мне запрещать выезжать из страны? Я что? Убегаю? Или я подозреваемая?» — выразила недоумение Эльнура Алканова.

Ранее судебные органы запретили выезжать за пределы Кыргызстана журналистам Дине Масловой и Нарыну Айыпу, а также экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой.