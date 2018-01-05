Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол

Читайте по теме Продолжение расследования. Кто настоящий покупатель коттеджей Максима Бакиева

Ранее Эльнура Алканова провела журналистское расследование, попытавшись выяснить, кто приобрел элитный поселок коттеджей «Идеал Хаус», расположенный недалеко от Государственной резиденции «Ала-Арча». ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Госрезиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

По поручению премьер-министра Сапара Исакова Генеральная прокуратура начала проверку указанных фактов. Позже в ГП сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Сама Эльнура Алканова ранее уже побывала в ГСБЭП на беседе и написала объяснительную. Сегодня в 11.00 ее ждут на допрос. Журналист сейчас находится за пределами города и просила следователя перенести время допроса. Однако в ГСБЭП повестку выписали на 5 января.