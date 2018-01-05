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Общество

Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол

Журналиста Эльнуру Алканову вызывают на допрос в следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Повестку ей принесли накануне вечером на домашний адрес.

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Ранее Эльнура Алканова провела журналистское расследование, попытавшись выяснить, кто приобрел элитный поселок коттеджей «Идеал Хаус», расположенный недалеко от Государственной резиденции «Ала-Арча». ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли вблизи Госрезиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.

По поручению премьер-министра Сапара Исакова Генеральная прокуратура начала проверку указанных фактов. Позже в ГП сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Сама Эльнура Алканова ранее уже побывала в ГСБЭП на беседе и написала объяснительную. Сегодня в 11.00 ее ждут на допрос. Журналист сейчас находится за пределами города и просила следователя перенести время допроса. Однако в ГСБЭП повестку выписали на 5 января.
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