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Общество

У III Всемирных игр кочевников появились промо-ролик и обновленный логотип

Секретариат III Всемирных игр кочевников представил промо-ролик игр.

Кроме того, как отметили в Секретариате, обновился имидж ВИК, появилось больше красок и символизма.

«Новая айдентика охватывает идею обновленной концепции III Всемирных игр кочевников, направленную на раскрытие сути культуры различных кочевых народов всего мира. Новая айдентика говорит о том, что III ВИК — это не только состязания международного уровня, но и площадка для раскрытия культурного своеобразия всех кочевых народов мира», — отметили в Секретариате.

Напомним,  III Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане в сентябре 2018 года.

 
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