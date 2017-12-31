Как справиться с похмельем после Нового года

Уже через несколько часов страна отметит наступление Нового 2018 года. Как правило, в этот день люди ходят друг к другу в гости, устраивают широкие застолья, проводят праздник в различных увеселительных заведениях. Разнообразие закусок и спиртного легко может сбить с пути истинного: люди забывают о пагубных последствиях переедания и злоупотребления алкоголем, а наутро мучаются от собственной беспечности.

Мы, конечно, не претендуем на истину в последней инстанции, но собственный горький опыт позволил выделить несколько действенных способов, как не умереть от похмелья после бурного веселья.

В Древнем Риме, анпример, как домашние средства от похмелья использовали сырые яйца сыча. Англичане при правлении королевы Елизаветы I пили вино, настоянное на угрях и лягушках. А вот в XIX веке были попытки избавиться от похмелья с помощью стакана теплого молока с разведенной в нем столовой ложкой сажи. Мы такой дичи вам советовать не станем!

Давайте начнем с мер, которые помогут не опьянеть.

1 Съешьте кашу

Это прекрасная профилактика опьянения. Съесть тарелку гречневой или овсяной каши надо за полчаса до застолья. Поверьте, когда все вокруг будут уже пьяны, вы сохраните трезвый рассудок. Не любите кашу? Без проблем, выпейте за час до праздника стакан прохладного молока.

2 Выпейте активированный уголь или аспирин

Аспирин стоит выпить хотя бы за полчаса до застолья. А вот с активированным углем придется сложнее. Три таблетки надо принять за 15 минут, а потом пить по две таблетки каждый час. Скажем честно, помнить во время всеобщего веселья, что надо принять уголь, непросто. Но если вы хотя бы несколько раз выпьете по несколько таблеток, организм на утро скажет вам большое спасибо.

3 Не пейте на голодный желудок

Обязательно обильно поешьте перед вечеринкой с алкоголем. И еще, сладкое помогает быстрее всасывать спиртное, так что прочь тортики.

Если принимать предупредительные меры уже поздно, вот несколько способов, как избавиться от наступившего похмелья.

4 Спасительный коктейль

Всем известно, что при похмелье стоит пить как можно больше. И не просто воду: отлично спасает минералка с лимоном и огурцом, вода с медом, крепкий зеленый чай, черный кофе (хотя врачи не рекомендуют повышать давление), рассол. Но есть один чудодейственный коктейль, который в шутку называют «промывка поросенка».

Итак, вам потребуется минеральная газированная вода, сок лимона и бокал белого сухого вина. Ингредиенты нужно смешать и выпить залпом. Предупреждаем: из дома после этого лучше не выходить да и вообще держаться ближе к уборной. Зато помогает на ура.

Кроме того, шикарно помогает обычная вода с сахаром.

5 Нужно хорошенько отоспаться

Серьезно! Как бы смешно ни звучало, надо дать организму передышку после трудной ночи. Порой сон помогает лучше любого другого средства. Если же похмелье настолько сильное, что спать вы просто не можете, примите контрастный душ – взбодритесь.

6 Кисломолочные продукты в помощь

Отличное и простое средство от похмелья в домашних условиях – кефир, йогурт, простокваша. Они помогут и при непонятных ощущениях в желудке наутро после пьянки.

7 И снова активированный уголь

Не беда, если вы не успели выпить уголь перед застольем, он отлично поможет и от похмелья. Примите пять-шесть таблеток с утра. Через несколько часов вам должно полегчать.

8 Натрите виски лимоном

Приложите к вискам также лимонные корки. Это поможет избавиться от головной боли. При условии, что у вас нет тошноты и рвоты. Кстати, избавиться от головной боли поможет и обычный картофель. Кружки картофеля нужно приложить ко лбу и вискам, зафиксировав их повязкой на час.

9 Выпейте томатный сок с солью и перцем

Такой напиток поможет снять тошноту. Пить его нужно небольшими глотками.

10 Овес спасет печень

Стакан крупы овса залейте 1,5 литра кипятка и варите в течение часа. Фильтруйте, добавьте в него немного соли.

11 Съешьте ржаной хлеб

Удивительно, но факт. После бурного веселья корочка черного хлеба прекрасно снимает тошноту и облегчает неприятные ощущения в желудке.

12 Физические упражнения – отличное лекарство

Нет-нет, не пугайтесь, никто не заставляет вас идти в зал и тягать железо. Чтобы справиться с похмельем, достаточно проделать несложные упражнения. Поделайте, к примеру, махи руками или гимнастику для головы.

Гимнастика для глаз также может помочь, если вы не знаете, как победить похмелье. Нужно поводить глазами в стороны – по 30 раз в каждую, конечно же, не поворачивая головы.

Даже жесткое похмелье в некоторых случаях помогает снять дыхательная гимнастика. Ее лучше делать после водных процедур. Для этого нужно сделать медленный вдох –6 секунд, задержать дыхание тоже на 6 секунд, а затем медленно, в течение 6 секунд выдыхать воздух.

13 Пожуйте семена тмина

Скажем прямо, способ не самый приятный. Зато действенный. Наберитесь мужества: пожуйте и проглотите четверть чайной ложки семян тмина.

14 Съешьте что-нибудь кисло-острое

Это отличный способ избавиться от похмелья. Но мы бы не советовали злоупотреблять им. Желудок посадите на раз.