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Общество

Первый выход в свет. Первая леди пришла на президентскую елку

На президентскую елку, которая проходит в Национальной филармонии, с главой государства Сооронбаем Жээнбековым пришла и его супруга, ныне первая леди.

На новогодний праздник приглашены 1,1 тысячи детей из всех регионов республики. Среди них отличники, активисты, дети из интернатов, из семей, пострадавших при крушении самолета в Дачи СУ, из семей памирских кыргызов, героев-апрелевцев, а также подростки с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребятни подготовлен сладкий подарок, а также две книги.

Отметим, что это первый выход в свет первой леди — супруги нового президента КР.

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