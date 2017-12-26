Надземный переход по улице Шабдана Баатыра открылся. Фоторепортаж

Сегодня в Бишкеке состоялось торжественное открытие надземного перехода на пересечении улиц Шабдана Баатыра и Мамбетова возле ТРК «Мадина».

Для города это важное событие, поэтому в церемонии приняли участие представители мэрии.

Градоначальник Албек Ибраимов поздравил собравшихся с открытием нового объекта и с наступающим Новым годом.

Как отмечает пресс-служба мэрии, надземный переход позволит повысить безопасность пешеходов и разгрузить участок улицы Шабдана Баатыра от проспекта Чуй до Путепровода.

Переход представляет собой инженерное сооружение, состоящее из двух входных блоков. Общая длина перехода — 37 метров, ширина — 3 метра, высота — 5 метров. Он оснащен светодиоидными светильниками. Также предусмотрены лифты грузоподъемностью 1000 килограммов. Это позволит одновременно перевозить 15 человек. Теперь пожилые люди и люди с ограниченными возможностями движения могут преодолеть подъем или спуск без посторонней помощи.