В Кыргызстане в роддомах начнут выдавать свидетельства о рождении ребенка

В ближайшее время свидетельство о рождении ребенка можно будет получить сразу при выписке из родильного дома, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, министерство и Государственная регистрационная служба проводят работы по интеграции базы данных по родившимся и умершим.

Для проведения государственной регистрации факта рождения и смерти Кыргызскому научному центру репродукции человека, Национальному центру охраны материнства и детства, столичным роддомам №№ 1 и 2, городской гинекологической больнице, городскому перинатальному центру, а также Ошской межобластной клинической больнице со стороны ГРС передано 16 ноутбуков, 9 модемов и 9 комборидеров для считывания биометрических паспортов.

Сейчас идет подготовительная работа. Сотрудники органов записи гражданского состояния ГРС в ближайшее время начнут проводить государственную регистрацию факта рождения и смерти в роддомах.