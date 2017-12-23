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Общество

У сотрудника МЧС отобрали квартиру. В ситуации разберется комиссия

Согласно приказу министра чрезвычайных ситуаций КР генерал-майора Кубатбека Боронова создана комиссия для тщательного изучения ситуации по заявлению в СМИ сотрудника Управления МЧС по Бишкеку прапорщика Назима Муканбетова. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По ее данным, возглавит комиссию статс-секретарь ведомства Азамат Мамбетов.

Как сообщается, по результатам работы комиссии будет дана дополнительная информация. 

Напомним, ИА «24.kg» сотрудник МЧС Назим Муканбетов сообщил, что руководство министерства отобрало у него служебную квартиру, ключи от которой ему вручил президент.
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