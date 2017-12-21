Адвокаты Карганбека Самакова будут обжаловать приговор

Дело против экс-депутата парламента Карганбека Самакова велось с нарушениями. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил его адвокат Бакыт Асамудинов.

По его словам, поскольку одним из фигурантов значился брат свергнутого в апреле 2010 года президента Курманбека Бакиева, Жаныш, дело должен был рассматривать Военный суд. Жаныш Бакиев возглавлял СГО.

Юрист также отметил, что приговор Октябрьский райсуд Бишкека огласил в полночь. Это также нарушает права подсудимых.

Бакыт Асамудинов подчеркнул, что главный свидетель обвинения по этому делу Нурлан Асанов находится в розыске. По словам юриста, следствие изначально велось предвзято, он намерен обжаловать приговор.

Напомним, Карганбек Самаков, бывший премьер-министр Игорь Чудинов, экс-вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев, бывший министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев и другие обвинялись в незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Уголовное дело возбудили 14 мая 2015 года.

Карганбек Самаков приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Всего по делу проходило 11 обвиняемых.