Более четырех тысяч семей в Кыргызстане проживают в опасных зонах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава МЧС Кубатбек Боронов.

По его словам, все участки находятся на территории, где могут сойти оползни, сели.

Чиновник добавил, что с жителями опасных участков постоянно проводится разъяснительная работа, им предложено переехать в более безопасное место, однако многие не соглашаются. Люди подвергают себя и свои семьи опасности, но у МЧС нет полномочий переселять людей.

Напомним, 29 апреля 2017 года в результате оползня в Узгенском районе Ошской области погибли 24 человека.