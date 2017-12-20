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Общество

Более четырех тысяч семей в Кыргызстане проживают в опасных зонах

Фото Sputnik Кыргызстан. В Араване сель затопил село. Архивное фото

Более четырех тысяч семей в Кыргызстане проживают в опасных зонах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава МЧС Кубатбек Боронов. 

По его словам, все участки находятся на территории, где могут сойти оползни, сели. 

Чиновник добавил, что с жителями опасных участков постоянно проводится разъяснительная работа, им предложено переехать в более безопасное место, однако многие не соглашаются. Люди подвергают себя и свои семьи опасности, но у МЧС нет полномочий переселять людей.

Напомним, 29 апреля 2017 года в результате оползня в Узгенском районе Ошской области погибли 24 человека. 
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