Строительство дороги Балыкчи — Корумду остановлено. 500 рабочих полгода остаются без зарплаты. Об этом заявлено сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

Тендер на строительство курортной трассы выиграла строительная компания «Лонг Хай» (КНР).

«Мы с последней надеждой перед Новым годом хотим обратиться к правительству, депутатам и всем, кому не безынтересна стратегическая дорога. Нас огорчает, что на протяжении пяти месяцев рабочим не выплачивают зарплату. Мы устно обращались к руководству компании, но в ответ слышали, что руководство страны не перечисляет деньги на зарплату. Мы обращались в Минтранс и в правительство с официальными письмами, но до сих пор не получили внятного ответа», — сказал председатель профкома работников компании «Лонг Хай» Бейшекадыр Сарыбаев.

Зарплата рабочих – от 12 до 20 тысяч сомов. Мы были согласны и на такую, хотя работа сложная, выполняем ее при любых погодных условиях. Бейшекадыр Сарыбаев

Он отметил, что рабочим неизвестно, когда строительство трассы возобновится. «Руководство китайской компании ссылается на руководство Кыргызстана, а наши чиновники — на отсутствие денежных средств. По условиям договора, 85-90 процентов рабочих— граждане КР, а остальные 5-10 процентов — китайцы. Большинство рабочих сидят на кредитах и не могут своевременно их погасить», — добавил председатель профкома.

«Несвоевременная выплата зарплаты влияет на снижение поступлений налогов и социальных отчислений, которые идут на выплату пособий и пенсий кыргызстанцам. Мы хотим построить качественную дорогу, чтобы туристы ездили по хорошим трассам. Задержка финансов скажется на качестве. С февраля начнется аврал, а где аврал — там качества нет, тогда будет не 8-часовая, а 15-часовая работа. Премьер сказал, что в сентябре пройдут III Всемирные игры кочевников. Но успеем ли мы открыть дорогу к этому моменту? Вопрос риторический», — резюмировал Бейшекадыр Сарыбаев.