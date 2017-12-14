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Общество

С 2018 года бесплатные биометрические паспорта выдавать не будут

Фото Sputnik Кыргызстан. Биометрические паспорта граждан Кыргызстана

Бесплатное изготовление новых электронных биометрических идентификационных карт образца 2017 года завершается 31 декабря, сообщает ГРС.

По данным ведомства, первичное оформление и выдача ID-карты, включая замену паспортов гражданина КР образцов 2004-го и 1994 года, были бесплатными с 1 мая 2017 года.

Исключения составляли случаи срочного изготовления и обращения по причинам утери или порчи документа.

В ГРС напоминают гражданам, что они могут сдать документы на бесплатное изготовление биометрического паспорта только до конца текущего месяца.
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