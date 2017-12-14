С 2018 года бесплатные биометрические паспорта выдавать не будут

Бесплатное изготовление новых электронных биометрических идентификационных карт образца 2017 года завершается 31 декабря, сообщает ГРС.

По данным ведомства, первичное оформление и выдача ID-карты, включая замену паспортов гражданина КР образцов 2004-го и 1994 года, были бесплатными с 1 мая 2017 года.

Исключения составляли случаи срочного изготовления и обращения по причинам утери или порчи документа.

В ГРС напоминают гражданам, что они могут сдать документы на бесплатное изготовление биометрического паспорта только до конца текущего месяца.