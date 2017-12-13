Генеральная прокуратура определилась с поставщиками машин на 36,2 миллиона сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана определилась с поставщиками машин на 36,2 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Тендер разделен на два лота. На 25 машин выделено 15,7 миллиона, на 21 машину — 21 миллион сомов.

ОсОО «Бишкек-Лада» стало победителем в первом лоте. Оно поставит 25 машин за 15,4 миллиона сомов. ОсОО «Aziamotors» оценило поставку 21 нового автомобиля в 20,8 миллиона сомов.

Следует отметить, что еще один участник тендера — ОсОО «Киа Моторс» — предложил за эти же машины меньше: 20,7 миллиона.

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Тендер проведен с нарушениями. Отдел закупок ГП указал точные габариты автомобиля, его длину, ширину и высоту. В машине должны быть кожаная отделка и подогрев руля, Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь hands-free, управление аудиосистемой и телефоном на руле, электростеклоподъемники с подсветкой кнопок.

Под такое описание подходят Hyundai Accent и Hyundai Solaris. На официальном сайте hyundai.ru последний можно купить от 749 тысяч рублей. На кыргызском рынке стоимость базовой комплектации Hyundai Accent начинается от 1 миллиона 18,5 тысячи сомов.