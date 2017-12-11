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Общество

Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг

Осужденный по обвинению в коррупции экс-депутат парламента Омурбек Текебаев просит книги. Об этом ИА «24.kg» рассказала бывший президент страны Роза Отунбаева. Сегодня она посетила лидера партии «Ата Мекен», который отбывает наказание в исправительной колонии № 47.

По словам экс-главы государства, Международный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» недавно издал книгу с избранными речами Уинстона Черчилля на кыргызском языке. Книгу передали Омурбеку Текебаеву, который признался, что сейчас много читает.

Как отмечает Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев бодр и не теряет присутствия духа.

«Он находится в хорошей форме, на условия содержания не жалуется. Он интересуется последними событиями в политической сфере страны и мира. И говорит, что в курсе всех событий», — рассказала Роза Отунбаева.

По словам самого Омурбека Текебаева, его не забывают, к нему приходят однопартийцы и депутаты парламента.
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