Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» запретили въезд в Кыргызстан

Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан за нарушение визового режима. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности.

Однако в ведомстве не уточнили, какие именно законы, касающиеся пребывания в Кыргызстане, нарушил журналист. Неизвестно также, депортирован ли он из республики.

В субботу, 9 декабря, Криса Риклтона задержали в аэропорту «Манас», куда он прибыл из Дубая. Он проживал в Бишкеке с женой и ребенком последние семь лет, преподавал в Американском университете в Центральной Азии. Он прилетел 9 декабря из Коломбо транзитом через Дубай.

Крис Риклтон впервые прибыл в Кыргызстан в 2008 году, с 2010-го постоянно проживает в Бишкеке, с 2015-го сотрудничает с Агентством «Франс Пресс».