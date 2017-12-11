09:05
-6
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» запретили въезд в Кыргызстан

Журналисту информационного агентства «Франс Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан за нарушение визового режима. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности.

Однако в ведомстве не уточнили, какие именно законы, касающиеся пребывания в Кыргызстане, нарушил журналист. Неизвестно также, депортирован ли он из республики.

В субботу, 9 декабря, Криса Риклтона задержали в аэропорту «Манас», куда он прибыл из Дубая. Он проживал в Бишкеке с женой и ребенком последние семь лет, преподавал в Американском университете в Центральной Азии. Он прилетел 9 декабря из Коломбо транзитом через Дубай.

Крис Риклтон впервые прибыл в Кыргызстан в 2008 году, с 2010-го постоянно проживает в Бишкеке, с 2015-го сотрудничает с Агентством «Франс Пресс».
Ссылка:
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Самолет из Иркутска не смог приземлиться в Оше
Еще одному журналисту суд запретил выезд за пределы Кыргызстана
Танец на взлетно-посадочной полосе: 7,3 миллиона просмотров
Зал прилета международного аэропорта города Ош расширят
Последние паломники из Мекки прилетели в Ош чартерным рейсом
Японская журналистка умерла, перетрудившись на выборах
Кому достались коттеджи Максима Бакиева? Журналисты провели расследование
Освободить Зулпукара Сапанова требуют «Репортеры без границ»
Кыргызстан и Россия частично урегулировали проблемы мигрантов по зарплатам
Журналиста Сапанова осудили на 4 года колонии усиленного режима
Популярные новости
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг