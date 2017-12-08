В Бишкеке ввели единый счет за коммунальные услуги. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.

С 1 декабря в пилотном режиме начала работать «гибридная почта». Для проекта отобран 5-й микрорайон Бишкека с пятью тысячами абонентов. Проект продлится до 1 апреля 2018 года.

«Гибридная почта» — это единый счет коммунальных платежей. Такая услуга делает оплату коммунальных платежей простой и удобной. С ее помощью абонент получит все счета на одном листе в конверте.

Участниками проекта стали коммунальные службы ОсОО «Комтранском», «Газпром», «Мастер домофон», ПЭУ «Бишкекводоканал», ОАО «Кыргызлифт», «Бишкектеплосеть», «Северэлектро».