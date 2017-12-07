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Общество

HRW: Подозреваемых в организации теракта в петербургском метро пытали

Два подозреваемых, проходящих по делу о теракте в петербургском метро 3 апреля, заявили о том, что российские спецслужбы в течение нескольких дней удерживали их, имитируя исчезновение, подвергали пыткам, после чего инсценировали задержание. Об этом говорится в промежуточном отчете правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч».

Как сообщила организации адвокат братьев Аброра и Акрама Азимовых, обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга, Ольга Динзе, Министерство юстиции потребовало возбудить в отношении нее дисциплинарное производство за отказ передать охране СИЗО записи, сделанные ее подзащитными во время встречи в августе.

Она усматривает в этом месть властей за подачу совместной жалобы от имени ее подзащитного, 29-летнего Акрама Азимова, и его брата — 26-летнего Аброра Азимова, которые утверждают, что некоторое время содержались и подвергались жестоким пыткам в якобы секретном изоляторе ФСБ, расположенном под Москвой.

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«Россия должна энергично расследовать заявления о недозволенном обращении с подозреваемыми по петербургскому делу, а не наказывать адвоката, который предал гласности их сообщение, — сказала Летта Тэйлер, старший исследователь «Хьюман Райтс Вотч» по проблемам терроризма и контртерроризма. — Угрозы, тайное содержание под стражей и пытки — это незаконные методы, которыми может быть скомпрометировано правосудие по делу об этом чудовищном преступлении».

Европейский комитет по предупреждению пыток должен оценить роль и эффективность Следственного комитета РФ в расследовании заявлений о пытках на соответствие международно-правовым обязательствам России, считает «Хьюман Райтс Вотч». Комитет поддерживает диалог с правительством в рамках периодических и внеплановых посещений РФ. «Хьюман Райтс Вотч» также призывает российские власти пригласить в страну с официальным визитом спецдокладчика ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Финолу Ни Илан, которая выражала желание посетить Россию в рамках своего мандата в 2018 году.

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«Жертвы страшного теракта в петербургском метро и их семьи нуждаются в правосудии, — говорит Летта Тэйлер. — Однако только безукоризненное расследование этого преступления способно обеспечить привлечение к ответственности виновных и способствовать безопасности россиян».

Взрыв в петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, включая террориста-смертника, более 50 человек получили ранения.

Напомним, братья Акрам и Аброр Азимовы родились в Кыргызстане и получили российское гражданство в 2013 году. Как и миллионы трудовых мигрантов из Центральной Азии, они работали в России. Оба обвиняются в совершении преступлений террористической направленности и хранении оружия. С момента официального ареста они содержатся в отдельных камерах московского СИЗО «Лефортово».
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